Un joven de 23 años mató a un hombre de 46 años en España y Güemes

En horas de la madrugada de este lunes, aproximadamente a la 01:10, personal policial fue comisionado a la intersección de calles España y Güemes tras recibirse un llamado que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron a un hombre tendido sobre la vía pública. En una primera evaluación, personal médico constató su fallecimiento. Posteriormente, tras la intervención de Policía Científica y del Médico Policial, se estableció que presentaba una herida de arma de fuego, determinándose que se trataba de una muerte violenta.

El subjefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Mauricio Asler, dijo en RADIO MÁXIMA que la víctima fue identificada como Nilo Benjamín Auzqui, de 46 años y se investiga el hecho y se analizan las cámaras de seguridad. Ambos protagonistas viven en la misma zona. La persona fallecida tenía antecedentes por robos y hurtos.

En el marco de la investigación y por disposición de la autoridad judicial, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Yapeyú, el cual arrojó resultado positivo. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular y cartuchería de distintos calibres; sin embargo, el principal sospechoso no fue localizado en el domicilio.

El presunto autor

Continuando con las tareas investigativas, el personal policial logró establecer que el presunto autor se encontraba oculto en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Blas Parera y Palavecino. En el lugar se procedió a la aprehensión de un hombre de 23 años, sindicado como presunto autor del homicidio. Asimismo, se secuestraron municiones calibre .22 que fueron entregadas por la propietaria de la vivienda, quien manifestó que pertenecían al aprehendido.

La investigación fue coordinada por la Fiscalía interviniente y contó con la participación de personal de Comisaría Segunda, Subjefatura Departamental, Policía Científica, División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Drogas Peligrosas, Comando Radioeléctrico, Comisarías Primera y Octava, Grupo Especial y Delegado Judicial.