"Se me destruyó todo": el dueño de la vivienda incendiada pide ayuda para volver a empezar

Héctor Fleytas, propietario de la casa destruida por las llamas, relató en RADIO MÁXIMA que el incendio comenzó cuando un bidón con combustible cayó sobre el fuego de la cocina y las llamas consumieron por completo su vivienda.

Contó que actualmente su familia permanece en un local prestado por un amigo, agradeció la solidaridad de la comunidad y señaló que hoy necesita materiales para reconstruir su casa.

“Gualeguaychú conmigo se ha portado de una forma impresionante. No tengo palabras para agradecer a la gente que me acompañó con ropa, heladera, lavarropas, mesas, sillas…todo…ahora me falta reconstruir la casa. También perdí las herramientas que usaba para hacer changas”, dijo Héctor. El alias es Hector.911

El viernes por la noche se produjo un voraz incendio en una precaria vivienda en Juan Díaz al 2100. Dos unidades de bomberos voluntarios concurrieron al lugar, sumándose luego una tercera, ante la gran cantidad de maderas en la zona y los fuertes vientos que trasladaron las llamas.

Vecinos asistieron a la mujer y sus niños para retirarla rápidamente del lugar y luego procedieron a cortar alambrados para permitir la salida de los perros. Héctor se encontraba trabajando en otro lugar cuando ocurrió el incendio.