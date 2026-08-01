Obras Sanitarias realizó más de 4.200 intervenciones en la red de agua y cloaca en lo que va del año

Durante julio, la Dirección de Obras Sanitarias de Gualeguaychú ejecutó un total de 565 intervenciones vinculadas al mantenimiento, reparación y control del servicio de agua potable y del sistema cloacal en distintos sectores de la ciudad.

Del total de acciones concretadas, 195 correspondieron a la red de agua potable y 370 al sistema de desagües cloacales, en el marco de una planificación orientada a sostener el funcionamiento continuo de ambos servicios.

Si se toma el número de intervenciones realizadas por Obras Sanitarias en lo que va del año, en total hubo 4.266 trabajos realizados en la red de agua y el sistema cloacal durante los primeros dietes meses de 2026.

En lo referido a la red de agua potable, durante marzo los equipos técnicos abordaron situaciones de baja presión o falta de suministro en 33 oportunidades.

A su vez, se resolvieron 34 pérdidas detectadas en calzada y otras 83 localizadas en veredas, lo que implicó tareas puntuales sobre cañerías y conexiones domiciliarias.

En paralelo, se efectuaron 20 recambios de componentes, y 25 más vinculados al servicio de agua y llaves de paso, acciones que permitieron restituir condiciones normales de prestación y mejorar la operatividad del tendido existente.

En cuanto al sistema cloacal, las intervenciones alcanzaron las 370 actuaciones durante el mismo período, de las cuales 198 casos fueron por obstrucciones en conductos, una de las problemáticas más frecuentes en redes de este tipo.

Además, se realizaron 114 reparaciones por desbordes en calzada, con impacto directo en la vía pública y en la salubridad urbana.

El balance mensual incluye también 45 inspecciones en bocas de registro y 13 controles domiciliarios, instancias clave para la detección temprana de fallas y el seguimiento del estado general del sistema.

Vale destacar el agradecimiento de la Dirección de Obras Sanitarias a la paciencia de los vecinos de Gualeguaychú, tanto con las reparaciones como los inconvenientes que ocasionan las mismas.

A la vez, se informa que el esquema de trabajo implementado busca priorizar los trabajos más urgentes, los cuales son los que afectan a una mayor cantidad de personas, pero que esto no quita que los reclamos y pedidos de reparaciones más pequeños no es que no sean tenidos en cuenta.

Municipalidad de Gualeguaychú