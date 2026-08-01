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Guale RIFA

Lanzan una rifa para poder llevar a Isabella al turno en el Garrahan

Se puede colaborar comprando la rifa, o directamente por Mercado Pago, Alias DAI.MP.24

1 Ago, 2026, 16:51 PM
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La mamá de Isabella, la niña de 8 años que tiene una lesión compatible con quiste aracnoideo y necesita seguimiento por presencia de líquido en la parte izquierda del cerebro, lanzó una rifa para poder concurrir al turno otorgado en el hospital Garrahan en Buenos Aires.

 

El turno es para el próximo viernes, 7 de agosto. Daiana González, la madre de la niña, manifestó en MÁXIMA que el mes pasado perdió el turno porque no tenían para el viaje.

 

Los padres de Isabella se encuentran sin trabajo y con la obra social cortada, por lo que Daiana solicita colaboración y también si alguien le brinda la posibilidad de trabajar. “Hago uñas cuando puedo, y con eso trato de comprar para comer”, manifestó.

 

Sobre la salud de la nena, Daiana relató que “todo comenzó el 1 de abril a la mañana donde nos despertamos, Isabella dijo que le dolían mucho los ojos. La miramos y tenía la vista desviada, ahí nos fuimos a la guardia donde la atendió su pediatra de cabecera. Y ahí me dijo que le iba hacer una tomografía de urgencia, donde salió una lesión del lado izquierdo, de ahí nos mandó a un centro médico con la oftalmóloga para una revisión en los ojos. Donde se realizó el fondo de ojo que salió mal, se veían unas venas con una formación que no tenía que estar. De ahí nos dijo que volviéramos a la guardia con el pediatra donde él ya nos estaba esperando con la derivación al Garrahan porque algo no estaba bien”.

 

En la clínica Tesla, determinaron que la niña tiene lesión compatible con quiste aracnoideo. El neurocirujano del Garrahan, manifestó que que necesita un seguimiento porque tiene líquido en el cerebro en la parte izquierda y como ella tiene síntomas, van a decidir qué hacer

ALIAS: DAI.MP.24

a nombre de DALMA DAIANA GONZALEZ

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