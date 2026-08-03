Vendedor ambulante fue detenido tras agredir a policías e intentar escapar

El hecho ocurrió en la intersección de Luis N. Palma y 1.º de Mayo, donde personal del Comando Radioeléctrico realizaba recorridas preventivas e identificó al vendedor.

Según informó la Policía, al ser notificado de que la actividad estaba prohibida por el Decreto Municipal N.º 475/98, el hombre reaccionó de manera agresiva, arrojando la mercadería contra los efectivos e intentando escapar.

Los uniformados lograron interceptarlo, aunque el sujeto ofreció resistencia y entorpeció el procedimiento, por lo que fue reducido y aprehendido por disposición de la Fiscalía interviniente, acusado del delito de resistencia a la autoridad.

El detenido, domiciliado en La Matanza, provincia de Buenos Aires, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En tanto, personal de Inspección Municipal procedió al decomiso de la mercadería, conforme a la normativa vigente.

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