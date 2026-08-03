Advierten una caída en la vacunación infantil que se acentúa después del primer año de vida

Indicó que la situación se agrava a partir de los 11 años y remarcó que esta tendencia se profundizó tras la pandemia.

"A medida que el niño crece las coberturas van cambiando. Depende de las vacunas, hay coberturas de 70 porciento o 69, en el ingreso a escolar, a primer grado, y a los 11 años también, alrededor de 75 porciento. En esas edades ha habido ajustes, hace dos o tres años que venimos vacunando según el año en que nació", explicó Villarruel.

"Hoy en día muchos papás se informan por las redes sociales, y sabemos acerca de las noticias falsas que hay en ellas, estudios falsos, anti vacunas, etc. Son múltiples los factores que hace que tengamos este problema. Un niño a las once años es un pre adolescente, es más difícil de vacunar porque no quiere ir, o a los papás les cuesta más. Esto lo vimos después de la pandemia", comentó sobre la situación de los niños, actualmente.

"Hay muchos papás jóvenes, quizás no saben del riesgo de las enfermedades, tanto ellos como sus hijos".