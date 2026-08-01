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Guale CALLES

Con trabajos en las calles López y Planes y Hernández, avanza el plan de asfaltado de las 150 cuadras

En la primera se dejó todo dispuesto para comenzar con las tareas previas al asfaltado, mientras que en la segunda se comenzó con el desmonte. Todos estos lugares forman parte del Cuadrante N°1 donde se ejecuta el ambicioso proyecto.

1 Ago, 2026, 16:48 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú avanza con los trabajos en el Cuadrante N°1 del plan de asfaltado de 150 cuadras con los trabajos de preparación para el asfaltado en calle López y Planes, entre Andrade y Bolívar; y con el desmonte en calle Hernández, entre Gervasio Méndez y San Martín.

 

En el caso de López y Planes, un tramo que tiene una superficie de 493,44 metros cuadrados, se realizan los movimientos necesarios para la colocación del suelo cemento, una técnica que consiste en mezclar el suelo natural con cemento y agua para lograr una base rígida y estable, capaz de soportar el tránsito vehicular sin deformarse ni agrietarse con el paso del tiempo, requisito indispensable antes de aplicar la carpeta asfáltica definitiva.

En lo que respecta a Hernández, una superficie a trabajar de 1.027,50 metros cuadrados, se comenzó con las labores de desmonte, que es la excavación y el retiro de tierra o material viejo del suelo para bajar el nivel del terreno y dejar una base firme y baja donde se colocará la nueva estructura de la calle.

 

Tanto en estas dos calles, como en las del resto de las arterias del Cuadrante N°1, se realizó el chequeo de las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta.

 

Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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