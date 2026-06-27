Este lunes comienza la reconstrucción completa de Primera Junta y Lestonnac

El Gobierno de Gualeguaychú iniciará el lunes la reconstrucción total de la esquina de Primera Junta y Lestonnac, uno de los cruces más deteriorados y transitados de la ciudad, lo que implicará un corte completo del tráfico vehicular a partir de las primeras horas de la mañana.

Las obras se financiarán íntegramente con recursos de las arcas municipales y estarán a cargo de personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura con la maquinaria municipal, en su mayoría incorporada al parque de equipos durante la gestión del intendente Mauricio Davico.

El plan de trabajo contempla tres acciones centrales y simultáneas: la demolición y ejecución a nuevo del badén que ocupa el ancho completo de Primera Junta, la reparación de la bocacalle de Lestonnac en su encuentro con esa avenida y la recomposición de la calzada asfáltica en ambos carriles de circulación, tanto el que discurre hacia el norte como el que lo hace en dirección sur.

Primera Junta es uno de los pasos más transitados para ir de norte a sur (y viceversa) en la ciudad; y por su parte, Lestonnac es la vía transversal que la cruza en dirección oeste-este. Es en esa intersección donde el deterioro acumulado a lo largo del tiempo derivó en un estado que ya compromete la circulación segura de vehículos y peatones.

El plazo estimado para la conclusión de los trabajos es de un mínimo de 15 días, aunque esa proyección está condicionada al comportamiento climático, ya que episodios de lluvia durante el período de obra extenderían inevitablemente la duración del corte.

Caminos alternativos

Ante este escenario, el Gobierno de Gualeguaychú dispuso una serie de circuitos alternativos para garantizar la fluidez del tránsito durante todo el período de corte.

Los vehículos que deban retirarse del colegio "Malvina Seguí de Clavarino" tendrán que utilizar el primer tramo de Lestonnac como vía de salida, desviar por Las Casuarinas —ya totalmente reconstruida— y retomar a la avenida Primera Junta mediante el desvío en calle Panozzo.

El tráfico pesado proveniente del Acceso Norte y la Ruta Nacional 136 deberá ingresar por Calle 136 —a la altura de la estación de servicio YPF— para empalmar con avenida Alsina y desde allí tomar el Boulevard 2 de Abril, con posibilidad de continuar hacia el este o el oeste según el destino final.

Los servicios de transporte de pasajeros de larga distancia que arriben por el norte accederán a la Terminal de Ómnibus tomando el Boulevard 2 de Abril hacia el oeste y continuar por Boulevard Daneri y a continuación Boulevard Pedro Jurado; y en sentido inverso podrán acceder hacia el Acceso Norte y la Ruta Nacional 136.

Por su parte, el tráfico particular con destino norte desde el lado este de la obra tendrá disponible la alternativa de circular por calle Magnasco para retomar Primera Junta al rodear el hipermercado Carrefour.