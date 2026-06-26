Piden 10 años de prisión para dos hermanos que vendían cocaína en el barrio Franco

La fiscal Martina Cedrés, informó en RADIO MÁXIMA que solicitó 10 años de prisión efectiva para dos hermanos que se dedicaban a la venta de cocaína.

Cedrés precisó que el procedimiento de Gendarmería Nacional se realizó en una vivienda del barrio Franco, zona norte de la ciudad.

“Creemos que existía cocaína para consumo personal pero también para la venta”, manifestó la fiscal.

El juicio se realizó en estos días, y el jueves próximo se conocerá el veredicto.

El abogado defensor de los dos imputados solicitó pena de ejecución condicional, al argumentar que “la tenencia era para consumo”.

Cedrès remarcò que “ha habido causas en el mismo domicilio y con las mismas personas implicadas”, lo que refuerza su idea de que se realizaba una actividad de venta de droga.