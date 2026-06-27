Pueblo Belgrano vive la Gran Fiesta de la Bandera con una multitud

El acto fue encabezado por el intendente Francisco Fiorotto junto con la viceintendenta Carolina Gerling, quienes estuvieron acompañados por autoridades municipales, funcionarios de gobierno, invitados especiales y jefes de las fuerzas armadas y de seguridad.

El intendente recibió de manos del senador provincial Jaime Benedetti la declaración de Fiesta Provincial de la Bandera a la celebración, mientras que el diputado provincial Carlos Damasco hizo entrega de la declaración de interés legislativo sancionada por la Cámara de Diputados de la provincia.

Luego de la entonación del Himno Nacional por parte de Facundo López junto a Juanse Rubio y Nery Vega, mientras que la Marcha de Entre Ríos fue ejecutada por la Banda del Batallón de Ingenieros de Concepción del Uruguay.

El intendente Fiorotto resaltó el valor de la figura de Manuel Belgrano y expresó sentir “un enorme orgullo que nuestro pueblo lleve el nombre de un prócer que año a año lo reconoce toda la Argentina”.

Seguidamente, el jefe del Escuadrón de Caballería Blindado “Dragones Coronel Zelaya”, Mayor Juan Cruz Bermúdez Ávila tomó juramento a la Bandera Argentina a los soldados voluntarios que se incorporaron en el presente año a la unidad militar y luego, el Veterano de Malvinas, Rubén Acuña, tuvo a su cargo la Promesa de Fidelidad a la Bandera, que fue realizada por los alumnos de cuarto grado de las Escuelas que participaron de la ceremonia.

Finalmente, encabezados por la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Merced, dio comienzo el desfile cívico militar, que contó con la presencia de instituciones educativas, vecinos ilustres de Pueblo Belgrano, instituciones deportivas y sociales y las fuerzas de seguridad, cerrando el mismo las agrupaciones tradicionalistas.

Terminado el acto y durante toda la tarde se desarrolla la Fiesta Popular con más de 50 puestos de emprendedores y artesanos, un gran Patio Gastronómico con ofertas para todos los gustos y en el escenario principal actúan ballets y músicos de reconocida trayectoria.