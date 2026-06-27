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Guale POLICIALES

Incumplió el arresto domiciliario y fue detenido mientras caminaba por la calle

Un hombre de 32 años fue detenido este sábado por la tarde luego de ser encontrado fuera del domicilio donde debía cumplir una medida de arresto domiciliario dispuesta por la Justicia.

27 Jun, 2026, 20:45 PM
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El procedimiento se realizó alrededor de las 19:00, cuando personal de Comisaría Tercera acudió a la intersección de Santiago Díaz y Salaberry tras ser alertado por efectivos que cumplían funciones en el puesto de control ubicado en Federación y Santiago Díaz.

 

Según se informó, el hombre había abandonado la vivienda donde debía permanecer bajo arresto domiciliario. Al llegar al lugar, los uniformados lograron localizarlo circulando por la vía pública, constatando el incumplimiento de la medida judicial.

 

Tras informar la situación a la Fiscalía interviniente, se dispuso su aprehensión por el delito de quebrantamiento de arresto domiciliario.

 

El detenido fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial competente.

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