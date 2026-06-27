Seguridad en zona sur: avanzan los trabajos de iluminación LED en Calle de las Tropas

El Gobierno de Gualeguaychú avanza con la instalación de 40 columnas de iluminación pública en Calle de las Tropas, sobre un recorrido de 1,8 kilómetros que va desde Los Troperos —detrás de la Dirección de Higiene Urbana— hasta la intersección con Moussou.

Cada columna metálica de 7,5 metros de altura recibe una luminaria LED de 100 watts, un módulo de diseño compacto y panel plano que caracteriza a los sistemas de alumbrado público de última generación por su alta eficiencia y vida útil extendida respecto de las tecnologías convencionales.

Para la colocación de cada artefacto, los operarios de la Dirección de Energías utilizan un elevador para trabajar con seguridad en la cúspide de la columna, donde el técnico ajusta y fija la armadura luminosa sobre el brazo curvo con la precisión que requiere la tarea a esa altura.

El suministro eléctrico no circulará en forma aérea, sino que la obra contempló el zanjado del suelo a lo largo de todo el trayecto para alojar el cableado de manera subterránea, una solución que reduce la exposición de las instalaciones a factores climáticos y minimiza los riesgos para quienes transitan por la zona.

A lo largo de la banquina, la sucesión de columnas ya montadas da cuenta del ritmo de avance de los trabajos, con el tramo posterior de la calle perfilado por las estructuras metálicas a la espera de la conexión definitiva.

Los trabajos están a cargo de personal de la Dirección de Energías, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

Calle de las Tropas es un corredor de conexión entre barrios periféricos que históricamente careció de infraestructura lumínica adecuada; y ahora la incorporación de 40 puntos de luz LED en casi dos kilómetros transforma las condiciones de seguridad vial y urbana de toda esa franja, con un impacto directo sobre los vecinos que circulan o residen en el área.

La extensión de la red de alumbrado público hacia los corredores periféricos expresa una concepción de la ciudad que no se agota en el centro, sino que cada columna instalada en un tramo históricamente oscuro es, a la vez, una declaración de política territorial y una respuesta concreta a quienes viven o transitan donde la infraestructura tardó más en llegar.

Municipalidad en Gualeguayhchú