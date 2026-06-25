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Guale

Este domingo, festival solidario en Gualeguaychú y cierre con Los Palmeras

Este domingo, el flamante predio "Espacio Astra" (ubicado en Boulevard de León y San Juan al Este) abre sus puertas para un festival que combina música, gastronomía y un fuerte compromiso comunitario.

25 Jun, 2026, 11:27 AM
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La jornada será desde las 12:00 hasta las 20:00 horas. El empresario David Barrios, en RADIO MÁXIMA, invita a los vecinos a acercarse con sus reposeras para disfrutar de un día al aire libre.

 

Un show estelar y una causa común

 

El plato fuerte será la presentación de Los Palmeras, quienes subirán al escenario a las 18:00 horas.

 

Más allá de lo artístico, la convocatoria tiene un fin benéfico: se invita a los asistentes a colaborar con alimentos no perecederos o ropa en buen estado. Todo lo recolectado será destinado a:

 

O.N.G. Somos el Mundo

Gurises del Arroyo Gaitán

Hogar de Cristo

La empresa Mostto pondrá a disposición un camión para el traslado y la distribución de las donaciones.

 

Sorteos y participación comunitaria

 

Quienes entreguen su donación recibirán un número para participar de sorteos exclusivos, destacándose el sorteo de una moto y diversos obsequios de comerciantes locales.

 

El evento contará con un amplio patio gastronómico para que los asistentes puedan almorzar y pasar el día completo.

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