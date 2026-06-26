Apareció un coipo en costanera sur y recomiendan el cuidado de especies nativas

Tras el registro de la presencia de un coipo en la Costanera Sur, se recuerda la importancia de no acercarse, evitar alimentar a las especies nativas y mantener el control de las mascotas para garantizar una convivencia segura.

La Subsecretaría de Salud y Seguridad Alimentaria, a través del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de nuestra ciudad informa que, a raíz del reciente avistamiento de un ejemplar de coipo (Myocastor coypus) en la zona de la Costanera Sur, resulta necesario recordar a los vecinos una serie de pautas para asegurar el cuidado de los animales nativos y la tranquilidad de quienes asisten al paseo público.

Se recuerda que las especies silvestres forman parte de los ecosistemas locales y, por lo general, no representan ningún tipo de peligro para las personas si se las observa a una distancia prudencial, respetando su comportamiento natural y sin alterar su entorno.

Ante el encuentro con este u otros animales nativos en los espacios verdes de la ciudad, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria solicita cumplir con los siguientes puntos:

- Evitar el contacto: no intentar acercarse, tocar, capturar ni acorralar al animal.

- No alimentar a las especies: el alimento humano altera la dieta natural de la fauna y modifica sus conductas de supervivencia.

- Control de mascotas: mantener a los perros con correa y evitar que los gatos se acerquen, ya que el contacto mutuo puede provocar peleas, heridas graves, situaciones de estrés extremo o la transmisión de enfermedades.

El cuidado de la fauna nativa requiere del compromiso de toda la comunidad. En caso de detectar un animal silvestre que se encuentre visiblemente herido, desorientado o en una situación de riesgo evidente, los vecinos no deben intervenir por su cuenta.

Para estos casos, el Gobierno municipal cuenta personal capacitado actúe de manera adecuada. Las vías de comunicación para dar aviso es el 3446 - 641628.

Prensa Municipalidad de Gualeguaychú

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