La Escuela Técnica 3 y Rotary Oeste entregaron mobiliario a la Escuela de Horticultura

En el marco de una iniciativa conjunta, estudiantes y docentes de la ENET Nº 3 trabajaron en la fabricación de sillas y armarios para la Escuela de Horticultura, mientras que Rotary Gualeguaychú Oeste gestionó los materiales necesarios.

El vicerrector Javier Capurro destacó que se trató de "un intercambio muy emotivo y gratificante", que permitió combinar aprendizaje, trabajo comunitario y compromiso solidario.

Capurro contó en RADIO MÁXIMA que “la iniciativa fue por parte del Rotary Gualeguaychú Oeste, que hizo sus gestiones y llegaron a la Escuela Técnica número 3, donde estamos trabajando en distintos proyectos. El Rotary gestiona la materia prima, la madera, y nosotros lo que hacemos desde los talleres de Carpintería y de Industria de la Madera y el Mueble, es hacer los muebles con alumnos de sexto y séptimo año”.

Detalló que “el año pasado se entregaron 12 sillas para un aula de segundo grado, y el club compró pupitres. Este año teníamos el objetivo de 12 sillas más y dos armarios que están en proceso, que la institución necesita para su alumnado”.

Capurro destacó asimismo el compromiso de las autoridades de la Escuela Técnica 3 para abrir las puertas a la iniciativa.