Esperan pericias en la causa por la torta de marihuana y revelan un antecedente desconocido

La fiscal Martina Cedrés dijo en RADIO MÁXIMA que se aguardan los resultados de las pericias en la causa por la torta con marihuana consumida en un cumpleaños en Gualeguaychú.

Al mismo tiempo, Cedrés reveló que hace dos veranos ocurrió algo similar en el mundo del Carnaval de Gualeguaychú, donde hubo personas afectadas que se negaron a hacer la denuncia.

Hace una semana, la Justicia tomó intervención tras conocerse que niños de 10 y 11 años habían sido atendidos en el hospital Centenario por haber consumido torta que contenía marihuana, que llevó una mujer al cumpleaños.

“Tenemos que hacer las pericias de los elementos secuestrados para ver si se corresponde con marihuana, y también determinar si hubo intencionalidad o no. Se encontraron otras tortas en la casa, pero no había una cantidad que nos hicieran pensar que se hacían tortas para la venta”, explicó.

Agregó la fiscal que “se mandó a analizar en Paraná, donde concentran todas las pericias de narcomenudeo de la provincia y están con mucho trabajo, así que solicitamos una respuesta lo antes que se pueda”.

Cuál sería el delito

Consultada acerca de cuál sería el delito imputable a la cocinera, manifestó Cedrés que “ingresar una sustancia de esas características en el agua o alimentos, sin que la persona que lo va a consumir lo sepa, podría ser aplicable a la figura de envenenamiento, no tiene una pena extremadamente alta, pero se contemplan otras cuestiones. En este caso, los chicos fueron dados de alta sin perjuicios graves para la salud”.

Añadió que “entiendo que la finalidad debe ser el de provocar el estado de relajación p de excitación que produce la droga, pero ingerirla o comerla puede ser más peligroso para la salud que fumarla”.

Recordó asimismo que “hace dos veranos atrás en una comparsa habían llevado y hubo personas mayores de edad con síntomas, pero nadie quiso denunciar lo que había pasado en el galpón o en la previa”.