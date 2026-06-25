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Guale TEMPORADA DE VERANO

Gualeguaychú participó en la muestra internacional sobre carnavales en la Casa de Entre Ríos

La ciudad estuvo representada en la apertura de “Carnavales de Europa a América Latina: Máscaras sin fronteras”, una muestra itinerante que reúne expresiones carnavalescas de distintos países.

25 Jun, 2026, 20:08 PM
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La ciudad de Gualeguaychú participó de la inauguración de la muestra internacional “Carnavales de Europa a América Latina: Máscaras sin fronteras”, que se llevó a cabo en la Casa de Entre Ríos.

 

“Para nosotros es muy valioso haber tenido la posibilidad de conocer a muchos de los embajadores y representantes cuando comenzamos con esta propuesta en Gualeguaychú. No tengo más que palabras de agradecimiento a José Mouliá y a Stelius por el acompañamiento. Es un placer poder compartir este momento y ver cómo la muestra sigue creciendo”, expresó el director de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero.

 

Asimismo, Romero agregó: “Esperamos que continúe desarrollándose de la misma manera en que lo viene haciendo, porque es un verdadero honor para nuestra ciudad y para la provincia ser parte de este proyecto”.

 

La propuesta, de carácter itinerante, es impulsada por la Embajada de Chipre junto a representaciones diplomáticas de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal, en articulación con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Dirección de Cultura de Gualeguaychú.

 

La muestra propone un recorrido visual por distintas expresiones carnavalescas de Europa y América Latina, a partir del intercambio entre culturas y formas de celebración. Tras su paso por Gualeguaychú durante la temporada de verano, la exposición continuó su itinerancia por Concordia y Paraná, como parte de un circuito de intercambio cultural en la provincia.

 

El acto inaugural contó con la presencia de representantes diplomáticos de los países participantes; del representante de la Casa de Entre Ríos, José Mouliá; del director de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero; y del subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo. Durante la jornada se destacó el valor del carnaval como expresión identitaria y como espacio de encuentro entre distintas culturas.

 

En este marco, Gualeguaychú estuvo representada por integrantes de las comparsas Papelitos y Kamarr, quienes llevaron el color y la energía del Carnaval del País con una intervención artística en vivo, uno de los momentos más celebrados de la actividad.

 

La participación de Gualeguaychú permitió mostrar parte de la identidad carnavalera de la ciudad en un ámbito internacional y proyectar al Carnaval del País como industria cultural.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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