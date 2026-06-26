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Guale BÚSQUEDA

Buscan a una menor en Gualeguaychú

La adolescente se retiró de su casa para ir a la escuela a las 11 de la mañana de este viernes, pero nunca llegó. Su mamá realizó la denuncia en Comisaría Novena.

26 Jun, 2026, 22:52 PM
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Zaira Morales tiene 16 años y es alumna de la Escuela secundaria Gualeyán, ubicada en calle Sobral al Oeste.

 

Salió de su casa para concurrir a clases, pero al no regresar al horario de salida, su madre comenzó la búsqueda en amigas y personas cercanas y luego realizó la denuncia en Comisaría Novena, ya que residen en esa jurisdicción.

 

La familia trasladó también la búsqueda a las redes sociales donde se difunde su imagen y un teléfono para contactarse 3446-608649

Al momento de su desaparición vestía pantalón marrón y campera negra. Es de contextura física delgada, mide 1,60 aproximadamente, cabello largo y lacio

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