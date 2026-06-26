Buscan a una menor en Gualeguaychú

Zaira Morales tiene 16 años y es alumna de la Escuela secundaria Gualeyán, ubicada en calle Sobral al Oeste.

Salió de su casa para concurrir a clases, pero al no regresar al horario de salida, su madre comenzó la búsqueda en amigas y personas cercanas y luego realizó la denuncia en Comisaría Novena, ya que residen en esa jurisdicción.

La familia trasladó también la búsqueda a las redes sociales donde se difunde su imagen y un teléfono para contactarse 3446-608649

Al momento de su desaparición vestía pantalón marrón y campera negra. Es de contextura física delgada, mide 1,60 aproximadamente, cabello largo y lacio

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