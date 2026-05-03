Se realizaron más de 1.100 castraciones de perros y gatos en lo que va del año

En el marco del Programa de Protección Animal y Salud Pública, el Gobierno de Gualeguaychú sostiene un esquema de castraciones gratuitas para caninos y felinos que impacta de manera directa en el equilibrio ambiental y la convivencia urbana.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó el alcance de la iniciativa: “Las castraciones son una herramienta central en la política ambiental porque permiten reducir la sobrepoblación animal y prevenir situaciones que afectan tanto a la salud pública como al entorno. Desde el Municipio sostenemos esta estrategia como una inversión en calidad de vida y en equilibrio ambiental para toda la comunidad”.

Las intervenciones se desarrollan de lunes a viernes por la mañana en distintos puntos de la ciudad, con operativos territoriales que acercan el servicio a cada barrio. A su vez, los lunes y viernes —incluyendo turnos vespertinos quincenales— las prácticas se realizan en la sede del El Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis (CMSAZ), ubicada en Tiscornia y Goldaracena. La planificación también contempla jornadas especiales en otros espacios, según la disponibilidad del equipo veterinario.

Al 29 de abril de 2026, el programa registra 1.116 castraciones realizadas, de las cuales 544 corresponden a felinos y 572 a caninos. A estas cifras se suman 55 atenciones primarias, 38 retiros de puntos postquirúrgicos y el préstamo de 23 jaulas trampa.

Todas las semanas, a través de la web y redes oficiales del Gobierno de Gualeguaychú, se puede conocer los espacios donde se brindará el servicio gratuito de castraciones.

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