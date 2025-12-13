 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale ADULTOS MAYORES

“Siga el Baile”: más de 300 personas mayores participaron del cierre anual de los talleres

El segundo encuentro del programa reunió a vecinos en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol”, con la participación de autoridades municipales, en una jornada de celebración, música y comunidad.

13 Dic, 2025, 14:04 PM

El Centro Municipal de Día para Personas Mayores “De Cara al Sol” fue escenario este viernes de una tarde festiva en el marco del segundo encuentro “Siga el Baile” y del cierre anual de los Talleres 2025 del Área de Adultos Mayores. La propuesta convocó a más de 300 personas mayores y contó con la participación de autoridades municipales.

 

Acompañaron la jornada, la viceintendenta, Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; los concejales Vanina Basaldúa y Raymundo Legaria, junto al equipo del Área de Adultos Mayores y de la Dirección de Deportes, Alfredo Tolosa. La presencia de las autoridades puso de relieve la importancia de sostener políticas públicas orientadas a promover la participación, la autonomía y el bienestar integral de las personas mayores.

 

La recepción de los grupos se realizó entre las 16:30 y las 17 h, con la llegada de los colectivos al espacio. Luego se dio inicio formal al encuentro con palabras de bienvenida y agradecimiento, en las que se destacó especialmente el rol de los talleristas que, a lo largo del año, acompañan a los grupos con propuestas deportivas, recreativas, culturales y lúdicas.

 

El cronograma continuó con presentaciones a cargo de los propios talleres. La instructora Emilia Gorosito abrió la tarde con una clase de ritmos que animó a los primeros aplausos, seguida por una propuesta de gimnasia aeróbica a cargo de la profesora de Educación Física Marisa Morán, que sumó movimiento y energía al encuentro.

 

Más tarde, la tradición dijo presente con dos intervenciones de danzas folclóricas, coordinadas por las docentes Lorena Sánchez y Gabriela Alcaraz. Cada presentación reflejó el trabajo sostenido durante el año y el compromiso de quienes participan activamente de los espacios municipales.

La jornada incluyó una merienda compartida que propició el intercambio y el encuentro entre los distintos grupos. Posteriormente, las autoridades dirigieron unas palabras a los asistentes, valorando estos espacios como instancias de acompañamiento, creatividad y fortalecimiento del lazo comunitario.

 

El cierre estuvo marcado por la música en vivo con el inicio de “Siga el Baile”, que extendió la celebración hasta el final del evento.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

ADULTOS MAYORES AUTORIDADES DESARROLLO HUMANO Municipalidad

