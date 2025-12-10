Distintas problemáticas barriales se abordaron junto a comisiones vecinales

En el galpón del barrio Zupichini se realizó un nuevo encuentro con referentes barriales para abordar necesidades y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.

El Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante una reunión de trabajo con comisiones vecinales de los barrios Zupichini, Bella Vista, Curita Gaucho, Vicoer Rioja y Molinos del Viento, en el marco de las acciones impulsadas por el Área de Participación Ciudadana. El encuentro tuvo lugar en el Galpón del Zupichini y buscó consolidar un espacio de diálogo directo para planificar intervenciones y dar seguimiento a diversas demandas territoriales.

Durante la jornada se abordaron múltiples temáticas vinculadas al bienestar y la infraestructura de los barrios, entre ellas la situación de las calles, proyectos de asfalto, conformación y funcionamiento de consorcios, problemáticas de seguridad, acceso a servicios de salud y el abordaje de animales sueltos. Cada comisión pudo presentar sus inquietudes y plantear prioridades, favoreciendo una construcción colectiva de soluciones.

La reunión contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el director de Obras Públicas, Andrés Broggi y el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; quienes brindaron información sobre los programas en marcha y los procedimientos necesarios para avanzar en cada uno de los temas tratados. También participaron las y los concejales María José Carro, Juan Pablo Castillo y Raymundo Legaria, acompañando el intercambio y recogieron las principales inquietudes y prioridades planteadas por los vecinos.

A partir de los aportes de las comisiones, se acordó continuar trabajando en un esquema de seguimiento que permita evaluar avances y planificar futuras intervenciones en cada barrio.

Estos encuentros consolidan un modo de trabajo que favorece el intercambio directo con las comisiones barriales, permite identificar prioridades de manera conjunta y fortalece la planificación de intervenciones en el territorio. La continuidad de estas instancias contribuye a construir una ciudad más organizada, participativa y con mejores condiciones de vida para toda la comunidad.

