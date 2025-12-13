 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale

Cierre de carreras terciarias en Gualeguaychú: Michel se reunió con docentes

El diputado nacional Guillermo Michel y los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray dialogaron con docentes de nivel superior nucleados en AGMER sobre la preocupación generada por el posible cierre de carreras terciarias.

13 Dic, 2025, 13:51 PM

Durante el encuentro, las y los docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) manifestaron su alarma por la pérdida de oferta educativa, el impacto directo en las fuentes laborales y fundamentalmente, por lo que consideran un “avasallamiento a la educación pública, producto de decisiones que avanzan sin diálogo ni planificación”.

 

La preocupación se generó a partir de una comunicación oficial dirigida a los institutos superiores en la que se advierte sobre la posible eliminación de carreras de formación docente y tecnicaturas, habilitando únicamente una cohorte para el año 2026, sin brindar previsibilidad educativa ni para el alumnado ni para el cuerpo docente.

 

Los legisladores expresaron su acompañamiento a la comunidad educativa, coincidieron en la necesidad de defender la educación pública, gratuita y de calidad, y se comprometieron a impulsar las gestiones necesarias para revertir estas medidas que ponen en riesgo el derecho a la educación y el desarrollo educativo de la ciudad.

