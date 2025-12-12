Detienen en Buenos Aires al prófugo acusado de intento de homicidio en Gualeguaychú

La Jefatura Departamental Gualeguaychú informa que, en relación al hecho ocurrido el 17 de julio de 2025 en el supermercado “Bambú”, ubicado en Avenida Artigas 1875, donde un hombre ingresó mediante escalamiento y, utilizando un arma blanca, agredió y lesionó gravemente al propietario, se logró la detención del sospechoso tras una intensa labor investigativa.

El autor del hecho, un hombre de 45 años, que cuenta con un extenso prontuario, había sido identificado oportunamente, pero no pudo ser localizado durante los allanamientos y operativos realizados en aquel momento. Por ello, el Juzgado de Garantías N.º 2 dispuso su detención.

El jefe de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú mantuvo coordinación permanente con diversas dependencias de la provincia de Buenos Aires, al contar con información de que el sospechoso se había fugado hacia esa jurisdicción.

En el día de la fecha, personal de la DDI Pergamino procedió a su detención en un domicilio ubicado en la localidad homónima. De inmediato, se comunicó la novedad al magistrado interviniente, quien dispuso que el detenido permanezca alojado en dicha dependencia bonaerense, a la espera de la resolución judicial correspondiente para su traslado a Gualeguaychú.

El trabajo conjunto entre fuerzas de ambas provincias, permitió la captura del involucrado en este grave hecho delictivo.

César Daniel Chalella había cumplido condena en la UP9 El Potrero por delitos similares y se encontraba viviendo en la zona del Barrio Quijano cuando realizó el asalto al supermercado chino

Temas POLICIALES