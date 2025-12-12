 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PESEBRE VIVIENTE

Ultiman detalles para La noche del Pesebre Viviente

Silvia Videla, directora de Ceremonial de la Municipalidad de Gualeguaychú, anunció en RADIO MÁXIMA que el domingo 21, desde las 20 horas, se vivirá en la costanera la noche del pesebre viviente.

12 Dic, 2025, 09:19 AM

Silvia comentó que participarán numerosas comunidades cristianas de la ciudad, que cumplirán distintos papeles dentro de un único gran pesebre viviente.

 

El escenario en la ciudad, será la Plaza Colón. “Cada Iglesia se hace cargo de una escena y ahora las estamos ensamblando. Ya tuvimos un ensayo frente a la Plaza Colón”, adelantó.

 

 

Participarán alrededor de siete comunidades cristianas de la ciudad. Las escenas fueron divididas de la siguiente forma: Anunciación, Visitación, Tribulación de San José, Nacimiento. Anuncio de los Ángeles a los pastores, Visita de los pastores al Niño y Visita de los Reyes Magos.

 

“La gente va a estar en la explanada que hay adelante. Va a haber varias secuencias, hasta que terminen en la formación del nacimiento de Jesús”, contó Videla. Para el cierre, se prevé el encendido de velas de la comunidad, con la luz de Belén.

Temas

PESEBRE VIVIENTE GUALEGUAYCHU SILVIIA VIDELA

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso