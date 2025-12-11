Refuerzan las recomendaciones para prevenir incendios ante el riesgo creciente por La Niña

Teniendo en cuenta las actuales condiciones meteorológicas, caracterizadas por un período más seco y cálido, y por la probabilidad de ingreso al fenómeno climático La Niña, se generan escenarios propicios para la iniciación y propagación del fuego. Entre los principales riesgos se destacan:

• Rápida propagación del fuego. Las quemas no controladas pueden expandirse con facilidad en contextos de sequía, viento y vegetación seca, condiciones asociadas a La Niña.

• Daños ambientales. Estos incendios destruyen flora y fauna, degradan la calidad del suelo, contaminan el aire y afectan de manera severa los ecosistemas locales.

• Peligro para la población. El humo denso puede generar problemas respiratorios, mientras que el fuego fuera de control pone en riesgo viviendas y vidas humanas.

• Altos recursos y costos. Combatir incendios provocados por quemas no controladas demanda la intervención de bomberos y brigadas, lo que implica un elevado costo económico y humano.

Desde la Dirección de Defensa Civil se refuerzan las recomendaciones e insta a la comunidad a evitar estas prácticas y adoptar medidas responsables de prevención, recordando que las quemas están prohibidas tanto en zonas urbanas como rurales.

A modo de guía para la práctica ciudadana responsable, se recomienda:

• Evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos al suelo, ya que una chispa puede desencadenar un incendio.

• No encender fuego en terrenos para tareas de limpieza.

• No realizar quemas bajo árboles ni en zonas no habilitadas.

• Recordar que la quema de residuos está prohibida dentro del ejido de la ciudad.

• Encender fuego para cocinar únicamente en lugares habilitados y apagar por completo las brasas al finalizar.

• No abandonar latas o vidrios en áreas verdes, ya que pueden actuar como lupas e iniciar focos ígneos.

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas RECOMENDACIONES LIMPIEZA AMBIENTE Municipalidad