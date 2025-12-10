 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Hay alerta para siete departamentos de Entre Ríos, entre ellos Gualeguaychú

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas fuertes para el sur entrerriano desde la noche de este miércoles. Anticipa una jornada calurosa el jueves, mejorando hacia el viernes.

10 Dic, 2025, 20:20 PM

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta a la zona sur de Entre Ríos desde la noche de este miércoles.

El aviso comprende a los departamentos de Victoria, Gualeguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que se desarrollarán entre la noche de este miércoles y madrugada del jueves.

 

Las tormentas podrían estar acompañadas de frecuente actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

 

Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunas localidades del sur entrerriano.

 

 

Con información de elonce.com

Temas

TORMENTAS

