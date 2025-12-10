Hay alerta para siete departamentos de Entre Ríos, entre ellos Gualeguaychú

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta a la zona sur de Entre Ríos desde la noche de este miércoles.

El aviso comprende a los departamentos de Victoria, Gualeguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que se desarrollarán entre la noche de este miércoles y madrugada del jueves.

Las tormentas podrían estar acompañadas de frecuente actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunas localidades del sur entrerriano.

Con información de elonce.com

