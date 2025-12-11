 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Máxima Online Radio
Una familia de Pueblo Nuevo le da vida a Papá Noel con juguetes artesanales

Alfredo “Tino” Liebre y María Luisa “Pelusa” González, integran la familia del barrio de Pueblo Nuevo que cada Navidad le da vida a Papá Noel con juguetes artesanales y reciclados.

11 Dic, 2025, 11:33 AM

“Vamos repartiendo juguetes y caramelos, y dejamos 50 para sortear. Sortean una pileta de natación, un tobogán y una calesita para jardín”, contó Tino.

 

Tino es carpintero y estos juguetes los hace todos los años para obsequiar, junto a una bolsita con golosinas, a los niños y niñas de su barrio.

 

Su esposa Pelusa cuenta con orgullo que "seguimos siendo del bajo de Pueblo Nuevo" y que unos 30 vecinos se visten de payasos y junto a Papá Noel recorren el barrio para entregar los regalos.

 

"Una fiesta solidaria en la que todos los que participan se llevan también su obsequio. Un arbolito de Navidad que lleva un deseo de felicidad, pero que también habla de paz, amor, amistad y respeto", agregó.

 

“Esto es tradicional en Pueblo Nuevo. Antes lo hacía el muy querido Pochocho Zuluaga. Después los Gutiérrez, con Marita a la cabeza, un muchacho que le decimos el Chino ponía la música y la sirena. Lo hacemos el 24 a las cinco de la tarde y recorremos el barrio”, contó Pelusa.

 

Tino contó que fabrica sillitas, camioncitos, caballitos y otros juguetes para regalar a los niños.

