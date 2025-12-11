Suburbio Sur realiza la "Fiesta del Vecino" y espera una masiva concurrencia

"Es un evento que estamos organizando con mucho amor y compromiso, esperemos que el tiempo nos acompañe y estar todos disfrutando de una noche de baile, de alegría, de sorteos, de regalos", agregó Ana María.

El evento comenzará a las 21 del próximo sábado 13, "se le hará un reconocimiento a dos personas del barrio que han realizado muchas tareas en la parte educativa", comentó Ana María. Además, adelantó que habrá varios grupos de chamamé y de chacarera. "Le pedimos a los vecinos que lleven sillas y reposeras, que se sienta cómodo y que vaya con tiempo".

"Es la fiesta esperada de todo el año, tenemos la compañía de la gestión anterior que ya la ha hecho. Es el único barrio que tiene un evento así gratuito en todo Gualeguaychú, tenemos publicidad en Pueblo Belgrano y en Larroque, puede ir el que quiera, están todos bienvenidos a nuestro barrio", concluyó.