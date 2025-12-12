Urdinarrain, la ciudad sin robos: La última denuncia fue hace 26 días por una bicicleta

“Siempre pido que el vecino se acerque ante cualquier inquietud, y ha mermado un montón lo que es el delito”, explicó el funcionario.

Las denuncias sobre delitos contra la propiedad, se redujeron considerablemente, detalló el comisario y destacó el trabajo que realiza el personal, junto al gabinete de monitoreo. “Es una ayuda terrible para nosotros”, expresó.

Cuevas desempeñó cargos en diferentes ciudades y reflexionó sobre la importancia en la habitualidad, de que la comunidad se sienta segura.

“Que el vecino se sienta tranquilo, es el orgullo más grande que un funcionario policial pueda tener”, afirmó.

En tanto, respecto a los delitos por narcomenudeo, el funcionario señaló que "estadísticamente, no tenemos registrado ese tipo de delito en nuestra dependencia", no obstante aseguró que la policía trabaja con personal idóneo para prevenirlos.