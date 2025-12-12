 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Urdinarrain, la ciudad sin robos: La última denuncia fue hace 26 días por una bicicleta

El jefe de Policía de Urdinarrain, Gustavo Cuevas, dijo en RADIO MÁXIMA que la última denuncia por delitos contra la propiedad se produjo “hace más de 26 días, y fue un robo de bicicleta en la vía pública”.

12 Dic, 2025, 09:54 AM

“Siempre pido que el vecino se acerque ante cualquier inquietud, y ha mermado un montón lo que es el delito”, explicó el funcionario.

 

Las denuncias sobre delitos contra la propiedad, se redujeron considerablemente, detalló el comisario y destacó el trabajo que realiza el personal, junto al gabinete de monitoreo. “Es una ayuda terrible para nosotros”, expresó.

 

Cuevas desempeñó cargos en diferentes ciudades y reflexionó sobre la importancia en la habitualidad, de que la comunidad se sienta segura.

 

“Que el vecino se sienta tranquilo, es el orgullo más grande que un funcionario policial pueda tener”, afirmó.

 

En tanto, respecto a los delitos por narcomenudeo, el funcionario señaló que "estadísticamente, no tenemos registrado ese tipo de delito en nuestra dependencia", no obstante aseguró que la policía trabaja con personal idóneo para prevenirlos.

