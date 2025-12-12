 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale PLANTA ASFÁLTICA

Julieta Carrazza: “La planta asfáltica es una medida de fondo”

La viceintendenta Julieta Carrazza destacó que “la planta asfáltica es una medida de fondo que va a quedar por décadas en Gualeguaychú”.

12 Dic, 2025, 10:43 AM

Carrazza resaltó en RADIO MÁXIMA, la importancia de la puesta en funcionamiento de la planta asfáltica en la ciudad y expresó que la iniciativa “va a quedar para muchas generaciones de Gualeguaychú, igual que las máquinas. Estamos trabajando mucho”, manifestó.

 

La viceintendenta realizó un breve balance de los dos primeros años de gestión, dijo que “el primer año fue complejo” y señaló que el objetivo de simplificar los trámites administrativos es el desafío que “no hay que abandonar nunca”.

 

“El segundo año nos encuentra en otra situación, ya la experiencia hace que sea más fácil”, observó Carrazza.

 

“En momentos en los que los recursos son muy escasos, tenemos que decidir a donde va cada peso y qué impacto tiene, por eso estamos inaugurando la planta asfáltica. Es la prioridad que el intendente ha marcado y trabajamos para ejecutarla. Este es el momento en el que más importa la planificación”, expresó.

