Murió un hombre tras un choque frontal en Ruta 20

Un hombre de 65 años, con domicilio en Paraná, murió en la tarde de este jueves como consecuencia de un choque frontal en Ruta 20, cerca de Urdinarrain. Falleció de un paro cardíaco poco después del siniestro vial.

En horas de la tarde de este jueves, alrededor de las 14:30, se tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 47 de la Ruta Provincial N°20, a la altura del Puente Sánchez. De inmediato se hicieron presentes móviles policiales, Bomberos Voluntarios y personal de Salud del 107.

En el lugar se constató la colisión frontal entre una pick up Toyota Hilux y un utilitario Renault Kangoo, ambos de color blanco, los cuales por causas que se tratan de establecer impactaron de manera violenta.

Dos protagonistas

El conductor de la camioneta, un hombre de 31 años, domiciliado en Concepción del Uruguay, logró salir por sus propios medios y resultó ileso. En tanto, el conductor del utilitario, un hombre de 65 años, domiciliado en la ciudad de Paraná, quedó atrapado dentro del habitáculo, y fue rescatado por Bomberos Voluntarios con la asistencia del personal médico, debido a la gravedad de las heridas sufridas. Fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Como producto del impacto, ambos vehículos quedaron sobre la calzada, provocando la interrupción total del tránsito durante varios minutos. Posteriormente se habilitó un carril, permitiendo el paso de los vehículos en espera.

Al lugar arribó personal de Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas y relevamientos fotográficos pertinentes para determinar la mecánica del siniestro. Una vez culminadas las tareas, los rodados fueron retirados y trasladados a la dependencia policial, liberando completamente la circulación.

Minutos más tarde, el médico policial informó que, al ingresar al nosocomio, el conductor de 65 años sufrió un paro cardíaco irreversible, que lamentablemente produjo su fallecimiento.