Davico prefiere asfaltar por contribución por mejoras, antes que por consorcios

“La idea es hacerlo por contribución por mejoras, y empiezan a pagar la mitad en cuotas una vez que está terminada la obra, la otra mitad la paga el municipio”, aclaró el intendente.

En este sentido calificó al sistema de consorcios como “mucho más lento” debido a las demoras en lograr la totalidad de los acuerdos. “Por experiencia, el sistema no va”, dijo.

Los pagos se podrán realizar en cuotas, o en un solo pago por adelantado. En este último caso, se beneficiará con un descuento del 10 por ciento.

Asimismo, Davico realizó un balance de la gestión y las dificultades que experimentó y aclaró que “de los tóxicos nos corremos y trabajamos con la gente que quiere trabajar bien. Hay funcionarios que yo creía que eran y después resulta que no... Vamos a cambiar a los funcionarios que creamos necesario hacerlo. Prefiero encontrar a la persona indicada, y no poner a alguien solo por tapar un puesto vacío”, agregó.

Respecto a nuevos proyectos, el intendente adelantó que “hay un montón de cosas buenas que van a venir para la ciudad, pero hasta que no estén firmadas no quiero decirlas. Paciencia a los vecinos, que el año que viene va a ser muy positivo”.