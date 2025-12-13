 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Continúa abierta la convocatoria Pública para dos locales en el Mercado Municipal del Munilla

Las ofertas podrán presentarse hasta el día 18 de diciembre.

13 Dic, 2025, 14:01 PM

El Gobierno de Gualeguaychú recuerda que se encuentra abierta una nueva convocatoria pública para la adjudicación, contratación y explotación comercial de los Locaes Nº 22/23 y Nº 10/11 ubicados en el Mercado Municipal del Munilla, situado como el portal de ingreso a la costanera del tiempo, a la vera del arroyo Munilla y sobre Avenida Parque Cándido Irazusta de la ciudad de San José de Gualeguaychú.

 

El llamado se formalizó a través del Decreto N.º 5252/2025, firmado por el presidente municipal Mauricio Davico, y se enmarca en la normativa vigente que regula el uso de los espacios dentro del paseo comercial y gastronómico más emblemático de la ciudad.

 

La apertura de ofertas se realizará el día 18 de diciembre del año 2025 a las 11h en la sede municipal (Hipólito Irigoyen 75). Las propuestas deberán ser presentadas en la oficina de Administración del Mercado Municipal Munilla, hasta ese mismo día, a las 10 h y deberán ajustarse al Pliego de Condiciones Particulares, que puede consultarse en el sitio web oficial www.gualeguaychu.gov.ar.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Ciudad CONVOCATORIA GUALEGUAYCHU Municipalidad

