Proteccionistas dicen: Gualeguaychú necesita 833 castraciones por mes y en noviembre se hicieron 247

Las organizaciones proteccionistas de Gualeguaychú reunidas en Proteccionistas Unidos advierten: las cifras de castración publicadas por el Municipio NO representan ningún avance.

Aquí el texto:

Desde Proteccionistas Unidos de Gualeguaychú, expresamos nuestra profunda preocupación frente a la reciente comunicación oficial de la Municipalidad, que presentó 247 castraciones mensuales como un “avance” en el control poblacional de perros y gatos.

Esa afirmación es técnicamente falsa y genera una grave desinformación pública.

1. Lo que requiere el Programa de Equilibrio Poblacional (PEP)

El PEP, respaldado por décadas de evidencia científica y plasmado en la ordenanza municipal 12.803/23, establece con total claridad que para comenzar a controlar la sobrepoblación animal se necesitan:

833 castraciones por mes, todos los meses (ese es el “número de oro”).

Sumado al cumplimiento simultáneo de las 6 características obligatorias del programa:

gratuitas, masivas, sistemáticas, extendidas, tempranas y no excluyentes.

Sin esas seis condiciones y sin las 833 mensuales, el programa NO funciona.

Esto no es una opinión: es matemática, es epidemiología, es política pública basada en evidencia.

2. Por qué 247 (noviembre) o 326 (octubre) castraciones NO sirven.

Presentar 247 castraciones como “logro” o “avance” es engañoso.

Con esos números:

No se frena la reproducción.

No disminuye la sobrepoblación.

No bajan los nacimientos.

No mejora la salud pública.

No se cumple la ordenanza.

Con esas cifras, la población canina y felina sigue creciendo más rápido de lo que se castra.

Es decir: el problema no solo NO mejora, sino que se agrava.

3. El riesgo de comunicar como “éxito” lo que es un INCUMPLIMIENTO.

Cuando se presenta como un logro una cifra que está muy por debajo de lo que exige el PEP, lo que se genera es:

Desinformación social.

Una falsa sensación de avance.

Un uso ineficiente del dinero público.

La continuidad del abandono, el maltrato, el sufrimiento animal y los riesgos sanitarios.

La población merece información veraz, y el Estado está obligado a comunicar con responsabilidad.

4. ¿Por qué, si saben cómo debe aplicarse el Programa, lo aplican mal?

La ordenanza es clara.

La evidencia es clara.

El método funciona cuando se lo aplica bien.

Entonces la pregunta que queda es inevitable:

¿por qué no se aplica correctamente?

¿A quién le sirve que el PEP fracase?

Porque el fracaso del programa NO le sirve a la ciudad.

NO le sirve a los animales,

NO le sirve a la salud pública,

NO le sirve al ambiente,

NO le sirve a los contribuyentes,

NO le sirve a las familias,

NO le sirve a nadie que busque una solución real.

5. Lo que exigimos Proteccionistas Unidos.

Solicitamos al Sr. Intendente Mauricio Davico y a los funcionarios responsables, Juan Ignacio Olano e Ivana Zecca:

Cumplir la ordenanza 12.803/23 vigente.

Alcanzar las 833 castraciones mensuales exigidas por el PEP.

Garantizar el cumplimiento completo de las 6 características obligatorias.

Reordenar el programa con criterio técnico y evidencia, no con improvisación.

Capacitar al personal (es gratuito).

Dejar de comunicar como avances cifras que comprometen la salud pública y perpetúan el problema.

Conclusión:

El Municipio tiene la herramienta correcta.

Tiene el método correcto.

Tiene la ordenanza correcta.

Lo único que falta es la decisión política de aplicarlo como corresponde.

Porque cuando el PEP fracasa, pierde toda la ciudad.

Proteccionistas Unidos somos: ong Provoin, ong Patitas, Amores perros, El refu de Mario y Su, Refugio Annita.