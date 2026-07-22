Gualeguaychú será sede de una capacitación sobre evaluación y conducción segura de motos

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, recibirá este jueves una jornada provincial de Capacitación y Certificación de Instructores y Evaluadores Prácticos de Motos. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Corsódromo local y reunirá a inspectores y personal técnico de 13 municipios de la provincia, en un trabajo conjunto con instructores especializados de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La actividad apunta a fortalecer los procedimientos que llevan adelante los Centros de Emisión de Licencias (CEL), unificando los parámetros teóricos y prácticos requeridos para la habilitación de motociclistas en el territorio entrerriano.

Junto a los agentes locales de Gualeguaychú, formarán parte de las jornadas representantes de los Centros de Emisión de Licencias de Aldea San Antonio, Enrique Carbó, General Galarza, Gilbert, Gualeguay, Ibicuy, Larroque, Pueblo General Belgrano, Urdinarrain, Villa Paranacito, Basavilbaso y Rosario del Tala.

El programa se desarrollará de 8 a 18 h, comenzando con la acreditación y un desayuno de bienvenida para las delegaciones. A continuación, se dictará el primer bloque focalizado en la conducción segura, donde se abordarán aspectos teóricos y prácticos vinculados al uso adecuado del casco, postura de manejo, maniobras de slalom, técnicas de frenado, visibilidad de puntos ciegos y esquive en curva.

Tras el receso del almuerzo y la realización de la evaluación teórica, las actividades continuarán con el módulo de evaluación práctica. Esta instancia incluirá la demarcación técnica de la pista de examen, pruebas de manejo y la realización de un simulacro de evaluación en vivo bajo la modalidad de role play (juego de roles).

A través de esta simulación, los capacitadores de la ANSV representarán situaciones cotidianas durante el examen a un aspirante, permitiendo a los evaluadores de los distintos municipios analizar casos reales y establecer criterios homogéneos de calificación.