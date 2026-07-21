Comenzó el proceso de reasfaltado de la esquina de Primera Junta y Lestonnac

El Gobierno de Gualeguaychú dio inicio este lunes a la etapa de reasfaltado en el cruce de Primera Junta y Lestonnac, uno de los puntos con mayor tránsito de vehículos pesados que ingresan o salen de la ciudad a través del Acceso Norte y la Ruta Nacional 136.

Durante el comienzo de la semana, las cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura colocaron un refuerzo de manta geotextil sobre la superficie, tarea que constituye el paso inmediato anterior a la aplicación de la carpeta asfáltica en caliente.

El material geotextil cumple una función clave en el refuerzo del pavimento: actúa como capa de separación, absorbe los esfuerzos provenientes de la base y reduce el reflejo de fisuras hacia la superficie final, además de mejorar la capacidad de carga de la calzada.

Para la realización de estos trabajos, personal de la Dirección de Obras Públicas desplegó de forma manual los rollos de textil a lo largo de toda la traza del cruce, mientras que un camión regador aplicó riego de liga asfáltica sobre la calzada, procedimiento que garantiza la correcta adherencia entre capas.

Este martes, si las condiciones climáticas lo permiten, comenzará la colocación de la carpeta asfáltica en caliente.

De cumplirse el cronograma previsto, la esquina de Primera Junta y Lestonnac quedará nuevamente habilitada al tránsito vehicular hacia el final de esta semana, lo que dará por concluidas las tareas de reparación.

La intervención se enmarca en la etapa final de una obra que incluyó previamente el fresado de la superficie y el posterior armado y hormigonado del badén del cruce. Recordemos que antes del inicio de los trabajos, la esquina presentaba un deterioro pronunciado, con fisuras y hundimientos que dificultaban la circulación vehicular.

Municipalidad de Gualeguaychú