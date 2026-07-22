Gualeguaychú lleva su oferta turística y gastronómica a la Expo Rural de Palermo

La ciudad participará durante el último fin de semana de la Expo Rural de Palermo, la muestra agroindustrial y comercial que se realiza en el predio ferial de la ciudad de Buenos Aires. Desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de julio, la ciudad estará integrada al stand oficial de la provincia de Entre Ríos para dar a conocer la propuesta turística del sur entrerriano.

Durante los tres días, el espacio ofrecerá a las visitantes degustaciones de productos locales, entre las que se destacan alfajores, embutidos y una selección de etiquetas provenientes de los viñedos que forman parte del Camino del Vino. La acción busca difundir la producción identitaria y posicionar la oferta gastronómica y vitivinícola de la zona.

En paralelo, personal de la Dirección de Gestión Turística brindará atención directa al público con datos sobre la ciudad y la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano. La folletería y el asesoramiento estarán centrados en las alternativas de naturaleza, el circuito patrimonial, los complejos termales y los programas para escapadas de fin de semana.

La presencia de la delegación concluirá el domingo, a las 15 h, con una presentación de la Fiesta Nacional Carnaval del País que realizarán un despliegue de música y vestuario dentro del predio ferial para promocionar la próxima edición del espectáculo más representativo de Gualeguaychú ante los asistentes a la exposición.