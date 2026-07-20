El sábado 25 de julio se realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita

En el marco de las políticas de prevención sanitaria y cuidado del entorno, el Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante el sábado 25 de julio una nueva campaña de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos.

Se recuerda que los animales, para poder ser vacunados, deben tener más de cinco meses de edad, encontrarse en buen estado de salud y haber cumplido al menos 21 días desde la última aplicación de la vacuna antirrábica. Además, deberán asistir sujetos con correa, collar o transportadora, y ser acompañados por una persona mayor de edad.

“La vacunación antirrábica es una herramienta clave para prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas. Desde el Estado municipal sostenemos una política activa en materia de salud ambiental, porque entendemos que cuidar a nuestros animales también es cuidar a toda la comunidad” expresó al respecto la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

Municipalidad de Gualeguaychú