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Guale TENENCIA RESPONSABLE

El sábado 25 de julio se realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita

La actividad se desarrollará de 10 a 12 horas en la cancha "Luli Ríos", ubicada en Urquiza y bulevar De María. El servicio no requiere turno previo y se suspenderá en caso de lluvia.

20 Jul, 2026, 17:54 PM
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En el marco de las políticas de prevención sanitaria y cuidado del entorno, el Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante el sábado 25 de julio una nueva campaña de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos.

 

Se recuerda que los animales, para poder ser vacunados, deben tener más de cinco meses de edad, encontrarse en buen estado de salud y haber cumplido al menos 21 días desde la última aplicación de la vacuna antirrábica. Además, deberán asistir sujetos con correa, collar o transportadora, y ser acompañados por una persona mayor de edad.

 

“La vacunación antirrábica es una herramienta clave para prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas. Desde el Estado municipal sostenemos una política activa en materia de salud ambiental, porque entendemos que cuidar a nuestros animales también es cuidar a toda la comunidad” expresó al respecto la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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