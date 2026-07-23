Los vecinos podrán acercar los residuos electrónicos a la Expo Foro Gualeguaychú Sustenta

El Gobierno de Gualeguaychú dispondrá un punto de recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el marco de la Expo Foro Gualeguaychú Sustenta 2026. La propuesta se desarrollará los días 6 y 7 de agosto en los Galpones del Puerto y busca apartar estos materiales de los residuos domiciliarios comunes para garantizar su recuperación técnica.

La recolección se llevará a cabo en conjunto con la empresa MILPOS Reciclaje, que instalará un contenedor específico e intervendrá en el acopio de artefactos de menor tamaño. Durante las dos jornadas, los vecinos podrán acercar celulares, notebooks, CPU, módems, tablets, placas electrónicas y otros pequeños equipos fuera de servicio.

Personal del área coordinará la recepción de los dispositivos que luego serán derivados a procesos de clasificación, desguace y refuncionalización. La firma a cargo cuenta con certificación para la trazabilidad de los materiales, lo que asegura que las partes aprovechables reingresen a cadenas productivas bajo normas de seguridad ambiental.

La campaña de acopio forma parte del cronograma general de Gualeguaychú Sustenta 2026, encuentro que reunirá charlas, talleres, muestras tecnológicas y proyectos locales vinculados a la innovación y el desarrollo sostenible. Se convoca a las familias e instituciones a revisar sus equipos en desuso y sumarlos a la recepción para darles un destino seguro.