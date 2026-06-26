Cardiólogos mostraron su preocupación frente al proyecto que busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal

La Ley de etiquetado frontal obliga a las empresas productoras e importadoras de alimentos envasados, a rotular los envases con octógonos negros que indican los excesos de nutrientes críticos, calorías, edulcorantes, azúcares, entre otros. Frente a esta situación más de 300 instituciones académicas y profesionales se expresaron en contra de la derogación.

En Gualeguaychú, el doctor Iván Gómez, especialista en Cardiología, señaló en RADIO MÁXIMA, que “sería un error grave perder el etiquetado frontal que hace a la salud de los pacientes sobre los alimentos que ingieren”.

El profesional remarcó el impacto de la medida al momento de elegir qué alimentos consumir. En este sentido indicó que las consecuencias económicas en el sistema de salud se ven disminuidas si los pacientes pueden conocer la composición de los alimentos que ingieren.

“Esta información sirve para evitar problemas de salud serios a largo plazo. Hubo cambios en el consumo relacionado a esto. Incluso las empresas y fabricas han tenido que modificar la composición de los alimentos que hacen para disminuir la cantidad de octógonos que tiene dentro de su empaquetado”, dijo Gómez.

El cardiólogo remarcó que la derogación está yendo en contra de una de las herramientas de control cardiovascular que “es una de las más importantes para disminuir el gasto en salud, porque si me ahorro uno o dos infartos por año por alimentación saludable, es un costo que nos ahorramos en el sistema de salud, menos internaciones, menos stents, menos medicamentos que va a necesitar la población. La prevención cardiovascular es lo que nos permite ahorrar”, expresó.

Con la ley vigente, los alimentos envasados que vieron disminuido su consumo, son aquellos que evidenciaban excesos en sodio, calorías, azúcares y colesterol. “Cada uno elige qué comprar o no. Hoy la gente nos dice en el consultorio que dejaron algunos alimentos porque tiene mucho sodio, es una realidad. La medida sirve”, afirmó Gómez.