Nueve tramos de calles del centro y alrededores fueron reparados con asfalto caliente

El Gobierno de Gualeguaychú completó este martes una extensa jornada de reparación vial con asfalto en caliente en nueve tramos de calles del centro y zonas aledañas, con apertura simultánea de nuevos sectores de obra en otras tres arterias de la ciudad.

Los trabajos incluyeron la demolición y extracción del pavimento deteriorado —en algunos puntos, viejas losas de hormigón con décadas de uso— mediante herramientas de palanca y maquinaria pesada, para preparar la base antes de la aplicación de la mezcla asfáltica.

El proceso de asfaltado en caliente consiste en la colocación de una mezcla de áridos y ligante bituminoso a temperaturas de entre 140 y 180 grados centígrados, lo que garantiza mayor compactación, durabilidad y adherencia respecto de técnicas en frío; una vez tendida y compactada, la calzada puede habilitarse al tráfico en pocas horas.

Las calles intervenidas y habilitadas al tránsito fueron:

Montevideo, entre Urquiza y San Martín

Gervasio Méndez, entre Perón y Montevideo (media calzada)

Gervasio Méndez, entre Italia y Churruarín

Doello Jurado, entre Maipú y Ayacucho

San Martín, entre Maipú y Ayacucho

José Ingenieros, entre Italia y Siboldi

Churruarín, entre José Ingenieros y Etchevehere

Urquiza, Entre General Paz y Avellaneda

En las zonas donde ya finalizó la aplicación, el nuevo manto asfáltico quedó delimitado con vallas y mallas de señalización mientras completó su proceso de enfriamiento y las calzadas quedaron habilitadas a las pocas horas.

Nueva apertura de baches

De forma simultánea, el personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura inició la apertura de baches en tres nuevos tramos: Montevideo, entre Bolívar y Andrade en media calzada; Montevideo, entre Gervasio Méndez y Doello Jurado; y España, entre Estrada y Belisario Roldán con cortes parciales.

El tránsito en esas arterias permanecerá interrumpido durante aproximadamente cinco días y en los lugares donde los cortes sean parciales, se solicita circular con precaución.

Todos los trabajos son ejecutados con personal y maquinaria propia de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con operarios equipados con elementos de protección personal y maquinaria especializada para demolición y tendido asfáltico.

El mantenimiento sistemático de la red vial urbana —que abarca tanto arterias céntricas de alta circulación como calles de barrios periféricos— permite preservar la infraestructura existente, reducir el deterioro progresivo de la calzada y garantizar condiciones seguras de circulación para los vecinos y el transporte en general.

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