Están remodelando la casa y les robaron todo

“El jueves estuve hasta las tres de la tarde”, señaló Víctor en RADIO MÁXIMA, por lo que suponen que el robo se dio en horas de la tarde del mismo día.

“El viernes me acerqué al domicilio y vi los dos ventanales abiertos. Ahí calculé que me habían entrado a la casa”, indicó. La denuncia fue realizada al mediodía.

Se robaron dos amoladoras, taladros, una escalera de aluminio, un juego de llaves Alen, macetas, martillos, cortafierros, cinta métrica, rollos de cable, una bomba presurizadora, entre otras herramientas. “Las cosas eran nuevas, solo dos eran de medio uso”, comentó el propietario.

Se llevaron también, una pava eléctrica y un juego de mate con el logo del Hospital Centenario. Víctor se desempeña como enfermero del Hospital. Además se llevaron una billetera que los delincuentes encontraron en el lugar, con documentación importante, entre ellos la Matrícula profesional de enfermero, tarjetas, y el documento personal.

Se solicita a la comunidad, que pueda aportar información sobre el hecho, o el destino de la documentación de Víctor, comunicarse al siguiente número de teléfono: 15505793