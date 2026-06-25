Un año de impacto: el ecógrafo donado a Terapia Intensiva ya realizó más de 1.200 estudios

A un año de la donación de un ecógrafo de última generación por Rotary Gualeguaychú Oeste, el equipo médico de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Centenario de Gualeguaychú confirma que la herramienta transformó la calidad de atención de los pacientes críticos.

Hace exactamente un año, el 24 de junio de 2024, Rotary Gualeguaychú Oeste junto a empresas agropecuarias de la región, la comunidad de Gualeguaychú y el Rotary Club Libourne Saint-Émilion del Distrito 4945 de Francia, hicieron entrega de un ecógrafo de última generación marca CANON destinado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario.

La acción solidaria reunió voluntades de ambos lados del Atlántico y puso de manifiesto el poder de la cooperación internacional para contribuir a la salud pública local.

Un año después: resultados concretos

Desde su incorporación, el equipo ha demostrado ser una herramienta de gran valor para la toma de decisiones clínicas. Su operación resulta más accesible y práctica que los equipos disponibles previamente, facilitando su uso cotidiano por parte del equipo médico.

Según el informe de la Directora del Hospital Bicentenario, Dra. Andrea Martins, el ecógrafo se utiliza en el 40 al 50% de los pacientes que ingresan a la UTI. Se realizan entre 20 y 25 ecografías semanales, lo que representa entre 100 y 150 estudios por mes —es decir, más de 1.200 ecografías en el primer año.

“Estos números reflejan elocuentemente el impacto positivo que la donación ha tenido en la calidad de atención de los pacientes críticos de nuestra comunidad”, informaron desde Rotary Gualeguaychú Oeste, agregando que “queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Rotary Club Libourne Saint-Émilion, a las empresas que se sumaron y a toda la comunidad de Gualeguaychú por hacer posible este aporte concreto a la salud pública de nuestra ciudad, mediante nuestra primera subvención global”.

Aplicaciones clínicas destacadas

Las más de 1.200 ecografías realizadas en el primer año, se aplicaron a diversos pacientes:

Pacientes neuroquirúrgicos. El director de Terapia Intensiva, Dr. Juan García, y su equipo utilizan el ecógrafo en el seguimiento de todos los pacientes que ingresan con esta patología, evaluando la necesidad de reintervención. Esta práctica se ha convertido en un estándar de cuidado para la UTI.

Pacientes politraumatizados. Se realizan controles seriados por ecografía para detectar lesiones secundarias de aparición diferida, como rupturas vasculares, garantizando un seguimiento exhaustivo y oportuno.

Insuficiencia respiratoria. El equipo permite objetivar y cuantificar derrames pleurales en tiempo real, medir sus volúmenes y determinar la necesidad de drenaje al lado del paciente, sin necesidad de traslados.