Según informe policial, el motociclista detenido habría evadido varios puestos de control

“Un joven de 19 años fue aprehendido en la madrugada de este domingo, alrededor de las 01:46, en la zona portuaria, por la presunta comisión del delito de resistencia a la autoridad, tras intentar evadir un control de tránsito.

El procedimiento se realizó en el marco de un operativo conjunto en el que participó la Prefectura Naval Argentina, personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental y la dirección de Tránsito municipal.

El joven, que conducía una motocicleta Honda Wave, intentó evadir en reiteradas oportunidades los puntos de control y desatendió las indicaciones de los agentes, por lo que fue aprehendido cuando intentaba darse cuenta de la fuga por uno de los puntos de control.

Tras ser informado de lo sucedido, el fiscal de turno dispuso su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial”, expresa el informe policial.

Motos retenidas

Cabe recordar que como resultado de los operativos realizados en la zona del Puerto, se retuvieron 13 motos y un automóvil. La tarea conjunta se diagramó tras varios reclamos vecinales por ruidos molestos y maniobras peligrosas.

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