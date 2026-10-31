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Guale HALLOWEEN

Hoy se realizan cortes de calles por los festejos de Halloween

Tránsito interrumpido desde las 17, por el lapso de cinco horas, en el casco céntrico.

31 Oct, 2026, 13:25 PM
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La Dirección de Tránsito municipal informa que durante el día de hoy, en el horario de 17 a 22, se realizarán cortes de tránsito sobre calle 25 de Mayo, con cabeceras en las intersecciones de Maipú, Chacabuco, España, Alberdi y Churruarín.

 

En cada una de estas esquinas se dispondrán vallas y personal de Tránsito para ordenar la circulación y garantizar los cruces peatonales. Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.

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