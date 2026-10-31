Hoy se realizan cortes de calles por los festejos de Halloween

La Dirección de Tránsito municipal informa que durante el día de hoy, en el horario de 17 a 22, se realizarán cortes de tránsito sobre calle 25 de Mayo, con cabeceras en las intersecciones de Maipú, Chacabuco, España, Alberdi y Churruarín.

En cada una de estas esquinas se dispondrán vallas y personal de Tránsito para ordenar la circulación y garantizar los cruces peatonales. Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.