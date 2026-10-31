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Guale BOMBEROS

Un auto se incendió por completo en la Ruta 12: dos hombres lograron salir ilesos

Según el informe de Bomberos: un Volkswagen Fox sufrió pérdidas totales tras incendiarse en el kilómetro 141 de la Autovía 12. Sus ocupantes, de 26 y 59 años, viajaban desde Campana hacia Villa Paranacito.

31 Oct, 2026, 21:37 PM
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Un automóvil Volkswagen Fox se incendió por completo durante la tarde de este sábado 31 de octubre, mientras circulaba por la Autovía 12, a la altura del kilómetro 141, en sentido sur-norte. Afortunadamente, sus dos ocupantes lograron salir del vehículo sin sufrir lesiones.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 16:26, cuando los Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron un aviso sobre un vehículo que se encontraba en llamas y enviaron al lugar el móvil 24.

 

Al arribar, los bomberos constataron que el incendio se había generalizado y afectaba a todo el automóvil, por lo que comenzaron las tareas de extinción y enfriamiento.

 

Según relató el conductor, un joven de 26 años domiciliado en Campana, provincia de Buenos Aires, viajaba acompañado por un hombre de 59 años con destino a Villa Paranacito, donde se dirigían a la casa de su hija.

 

Durante el trayecto, comenzó a sentir olor a quemado y advirtió que salía humo desde la zona del motor. En pocos instantes, las llamas se propagaron rápidamente hacia el resto del vehículo.

 

Los bomberos lograron sofocar completamente el incendio y evitar que el fuego se extendiera hacia los pastizales de la banquina. Sin embargo, las pérdidas materiales del Volkswagen Fox fueron totales.

 

Mientras se desarrollaban las tareas de extinción, personal de balizamiento de la autovía, Policía Caminera de Brazo Largo y Gendarmería Vial de Ceibas colaboraron con el ordenamiento del tránsito.

 

La dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas finalizó su intervención y regresó al cuartel a las 17:44.

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BOMBEROS RUTA 12 ESTE SÁBADO INCENDIO

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