Tras la clausura de la planta, la Justicia investiga a empresas del Parque Industrial Gualeguaychú

Además de la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, el Juez Federal de Gualeguaychúy, Hernán Viri, ordenó el secuestro de documentación, en el marco de la causa por contaminación, en empresas que funcionan en el lugar.

Se supo que la medida llegó al menos a Unilever, RPB, Unionbat, FRON ARG SEL, Rontaltex y Entre Ríos Crushing.

El abogado Ricardo Luciano, que representa a uno de los denunciantes del barrio Don Pedro, vecino al Parque Industrial, confirmó los allanamientos en el programa “Agenda Crítica”, que conduce Fabián Magnotta por Radio Máxima de Gualeguaychú. “Todas las plantas tienen su tratamiento de efluentes, lo que se pidió es para ver si están al día”, explicó.

Causa por contaminación en el Parque Industrial Gualeguaychú

Sobre la clausura de la planta, el abogado dijo que “obviamente que esto es gravísimo y perjudica el trabajo de la gente. Pero no matemos al mensajero y al juez. Esto es exclusiva responsabilidad de la CODEGU (Corporación del Desarrollo), la subsecretaría de Ambiente de Gualeguaychú y la secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Los responsables son ellos, no cambiemos el eje de la discusión”.

¿Qué quiere conocer el juez?

La medida judicial fue llevada adelante por el subcomisario Roberto Miguel Gómez, a cargo de la Unidad Operativa Federal Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina.

En la causa “CORPORACION DEL DESARROLLO GUALEGUAYCHU -CODEGU- Y OTROS S/ A DETERMINAR”, se libró orden de “presentación y secuestro” de la siguiente documentación.

-La habilitación sanitaria correspondiente de-conformidad a lo dispuesto en las leyes de esta provincia N° 6260/1978--y su decreto reglamentario N° 5837/1991- y la ley N° 11.250/2026,-según corresponda.

- La constancia de los pretratamientos conforme lo-establecido por dichas normas.

- El certificado de radicación y funcionamiento dispuesto en dichas normas.

- El Estudio de Impacto Ambiental o Declaración Jurada Anual de Funcionamiento y la Aptitud Ambiental y Radicación ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, desde el año 2024 a la fecha.

-El análisis mensual de autocontroles de efluentes y la constancia de la remisión a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú desde el año 2024 a la fecha.

- La documentación donde conste el método de extracción de muestras al efecto y el laboratorio que llevó a cabo los análisis pertinentes.

-Si la Comisión Administradora del Parque Industrial Gualeguaychú comunicó a las empresas en cuestión los resultados de los controles del envío de efluentes desde las mismas a la Planta de Tratamiento del Parque Industrial Gualeguaychú. Si se detectó anomalía alguna y si la aludida Comisión exigió algún parámetro de calidad de conformidad a las leyes provinciales referidas.

La medida fue dispuesta en el contexto del secreto de sumario ordenado por Viri luego de que fueran rechazados los recursos contra la clausura que finalmente fue concretada recientemente.

Otros cuestionamientos

El abogado querellante Luciano, cuestionó el Certificado Único Ambiental (CUA) otorgado por la secretaría de Ambiente de la provincia. “Con ese certificado, la planta no puede funcionar, que se pongan a estudiar. La planta además es chica, y no cumple con los requisitos técnicos. Y el daño que le hicieron al río no lo saca nadie”, remarcó el profesional.

“Tendrían que ser un poquito más humildes y reconocer los errores. Veo que se ha criticado al juez Viri. Yo les digo con todo respeto que no dijeron nada cuando estuvieron dos años con la planta sin funcionar, ni cuando en 2021 se venció el certificado de aptitud ambiental, y ahora salen espantados por la clausura, que fue confirmada por la Cámara, no es un capricho del juez Viri, que les dio 13 meses para que solucionaran el problema y no lo hicieron”, enfatizó Luciano.