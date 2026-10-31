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Guale MOTO ROBADA

Había entrado a trabajar y le robaron la moto

Ocurrió en la esquina de un supermercado, pasadas las 5 de la mañana.

31 Oct, 2026, 13:15 PM
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En la madrugada de este sábado, alrededor de las 5,20h, un ladrón solitario se llevó una moto estacionada en zona de Avenida Rocamora y 3 de Caballería.

 

 

La moto, una Zanella ZB, es propiedad de Nancy, empleada del supermercado ubicado en la esquina. Minutos antes la había estacionado para ingresar a trabajar.

 

Las cámaras muestran que el joven ladrón se fue con la moto por contramano por calle 3 de Caballería.

 

En la baulera había documentación y tarjetas a nombre de Nancy Graciela Giménez. Cualquier dato, al teléfono 3446 588393.

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