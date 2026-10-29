La Policía lo sorprendió golpeando a una mujer que iba a denunciar el robo de su celular

Un hombre de 29 años fue detenido durante la mañana de este jueves en Gualeguaychú, luego de ser sorprendido por efectivos policiales mientras agredía físicamente a una mujer en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de Misiones y Rioja, donde personal del Comando Radioeléctrico realizaba recorridas preventivas cuando observó que un hombre le propinaba un golpe de puño en el rostro a una mujer de 39 años.

Ante esta situación, los policías intervinieron de inmediato y procedieron a demorar al agresor.

Según manifestó la víctima, se dirigía a la Comisaría Tercera para denunciar la sustracción de su teléfono celular. Además, señaló al hombre que acababa de agredirla y a otro individuo como los presuntos autores del hecho.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de Propiedad en turno dispuso la aprehensión del hombre de 29 años, mientras que la mujer fue trasladada a la dependencia policial para formalizar la denuncia correspondiente.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, en el marco de la investigación por las lesiones y la sustracción denunciada.

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