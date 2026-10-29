Fue a una comisaría y terminó detenido: tenía un pedido de captura por amenazas

Un hombre de 48 años fue detenido durante la mañana de este jueves en Gualeguaychú, luego de presentarse en una dependencia policial donde se constató que registraba un pedido de detención vigente en el marco de una causa por amenazas.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 9:00, en la Comisaría Tercera, cuando el individuo acudió a la dependencia y los efectivos advirtieron que existía una orden judicial en su contra.

Según informó la Policía, el pedido de detención estaba relacionado con un legajo judicial por el supuesto delito de amenazas.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Género en turno, cuya titular dispuso la aprehensión del hombre.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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